"Зенит" показал, как празднует победу в чемпионате России 2020 по пути в самолет

6 Июль 2020 2020-07-06T00:26:46+03:00

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В Петербурге - большой спортивный праздник. "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу. 5 июля сине-бело-голубые обыграли "Краснодар" со счетом 4:2, и теперь возвращаются в Северную столицу.

Отмечать победу команда начала сразу после матча. Сначала - в раздевалке, а затем и по пути в аэропорт. На своей страничке в Инстаграме главный тренер Сергей Семак поделился видео, на котором футболисты скандируют "Чемпионы! Чемпионы! Оле, оле, оле!"

Самолет с сине-бело-голубыми должен приземлиться в аэропорту Пулково после трех часов утра. Но уже очевидно, что самые преданные поклонники приедут встречать команду, как они сделали это в прошлом году, когда "Зенит" тоже стал Чемпионом России.

Стоит отметить, что для самого Семака сегодняшний день счастливый вдвойне. Наставник сине-бело-голубых стал дедушкой! Внучку ему подарила дочь Майя.

#МЫЧЕМПИОНЫ!.

ИСТОЧНИК KP.RU