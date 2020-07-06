2020-07-06T00:26:46+03:00
Спорт

"Зенит" показал, как празднует победу в чемпионате России 2020 по пути в самолет

Видео из автобуса выложил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак
Екатерина СЕМЕНОВА
Поделиться:
Матч закончился со счетом 4:2 ФОТО: fc-zenit.ruМатч закончился со счетом 4:2 ФОТО: fc-zenit.ru
Изменить размер текста:

В Петербурге - большой спортивный праздник. "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу. 5 июля сине-бело-голубые обыграли "Краснодар" со счетом 4:2, и теперь возвращаются в Северную столицу.

Отмечать победу команда начала сразу после матча. Сначала - в раздевалке, а затем и по пути в аэропорт. На своей страничке в Инстаграме главный тренер Сергей Семак поделился видео, на котором футболисты скандируют "Чемпионы! Чемпионы! Оле, оле, оле!"

Самолет с сине-бело-голубыми должен приземлиться в аэропорту Пулково после трех часов утра. Но уже очевидно, что самые преданные поклонники приедут встречать команду, как они сделали это в прошлом году, когда "Зенит" тоже стал Чемпионом России.

Стоит отметить, что для самого Семака сегодняшний день счастливый вдвойне. Наставник сине-бело-голубых стал дедушкой! Внучку ему подарила дочь Майя.

#МЫЧЕМПИОНЫ!.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зенит - чемпион России по футболу 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24