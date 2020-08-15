Отец Виктора Цоя навестил могилу сына в 30-летнюю годовщину его гибели

Роберт Цой пришел на могилу сына в день 30-летия гибели музыканта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодно 15 августа, в день гибели Цоя, на Богословское кладбище в Петербурге стекаются сотни поклонников, знакомых, друзей музыканта. Но раньше всех, утром, навестить могилу сына приходит отец Виктора – Роберт Цой. Так было и сегодня: в этом году исполнилось 30 лет со дня гибели легенды. Цой-старший появился на кладбище в окружении поклонников музыканта, которые укрывают отца от излишнего внимания в памятную дату, и возложил цветы на могиле сына.

К слову, живые цветы к подножию памятника приносят с самого утра и фанаты Цоя. Кроме того, некоторые появились здесь уже ночью – сразу после акции памяти в центре города, когда под песни легенды развели Дворцовый мост.

Напомним, что сегодня также состоится открытие памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого, которые установили накануне, 14 августа.