На строительство метро в Санкт-Петербурге за три года потратят 37,1 млрд рублей

На строительство метро направят за три года 37 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 37 миллиардов рублей потратят в ближайшие три года на строительство петербургского метрополитена. Такие данные привел вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя депутатам ЗакСа проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов.

В 2021 году на эти цели заложено 7,4 млрд рублей. В 2022-м — 11,9 млрд, а в 2023-м — 17,8 млрд.

На что именно пойдут средства, не уточняется, однако самыми важными объектами на ближайшие годы являются участки Лахтинско-Правобережной линии, в том числе метро «Театральная» и «Горный институт», а также строительство коричневой ветки.

Часть денег, вероятно, направят на разработку проекта линии до Пулково. Туда планируют дотянуть «красную» ветку подземки, а выполнять работы стоимостью 36,9 миллионов рублей будет «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

Впрочем, пока надо завершить строительство объектов, сдача которых не раз переносилась. Причиной, в том числе, стал коронавирус, вырвавший из бюджета города около 30 миллиардов рублей.