В Петербурге холодает – минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы. И хотя столбик термометра показал всего -10 градусов, вместе с колебанием температуры участились и случаи прорыва труб. Накануне, 8 января, в городе было сразу три коммунальные аварии. В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности, сообщают в пресс-службе предприятия.– В связи с похолоданием производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки на системы отопления, – цитирует пресс-служба главного инженера «Теплосети» Игоря Антонова. – Наши оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности.Что касается еще одной теплоснабжающей организации Петербурга – ГУП ТЭК – она также работает в режиме повышенной готовности на протяжение всех новогодних каникул.Напомним, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность. О подобных случаях нужно сразу сообщать по телефонам 004 или 112.