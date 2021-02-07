Силовики и уборочная техника уехали из центра Петербурга

К вечеру силовики уехали из центра города Фото: Артем КИЛЬКИН

С самого утра в Северной столице готовились к незаконной акции протеста. На Невский проспект и прилегающие к нему улицы были стянуты снегоуборочная техника и транспорт Росгвардии и полиции. Чуть позже силовики переместились на Сенную площадь и даже начали эвакуировать припаркованные машины на случай, если шествие протестующих все же состоится. Однако в городе было спокойно.

Никаких протестных акций в городе не случилось Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам корреспондента «Комсомолки», который весь день следил за ситуацией в центре Петербурга, к вечеру силовики и дорожные службы начали разъезжаться. О том, что в городе мог быть несанкционированный митинг, спустя несколько часов напоминало лишь металлическое ограждение около дворцовой площади.

Метро в центре города в воскресенье работало без перебоев, станции на вход и выход не закрывались. Движение тоже никто не перекрывал. Несмотря на то, что в оппозиционных чатах шли призывы выходить на улицу и протестовать, петербуржцы эту идею проигнорировали. Вероятно, одной из причин стала морозная погода.