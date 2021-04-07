Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2021 года: Выбор между двух вакцин и арест директора Дома ветеранов

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала для читателей последние новости в Санкт-Петербурге к вечеру 7 апреля 2021 года. В день памяти погибших моряков из подлодки К-278 наши журналисты разобрали трагедию с участниками экипажа и различными экспертами. Причиной возгорания на судне могла стать техническая неисправность.

Суд заключил в СИЗО директора Дома ветеранов и труда №1. Его обвиняют во взятке размером в 4,8 млн рублей. Именно в такую цену следователи оценили квартиру, которую подарили мужчине. Пока идет следствие, обвиняемый просидит в изоляторе минимум до 16 мая.

Неожиданность дня – некоторые петербуржцы стали жаловаться в надзорные органы на обнаженную скульптуру в Эрмитаже. Об этом рассказал сам директор музея Михаил Пиотровский, не вдаваясь в детали. По его словам, инициативные граждане требовали поместить ряд скульптур в отдельную комнату и повесть табличку «18+». Конечно, ничего такого в итоге не предприняли.

В Смольном сообщили, что горожанам, скорее всего, предоставят выбор, какую сделать вакцину от коронавируса. Напомним, в Северную столицу поступили тысячи доз «ЭпиВакКороны» от новосибирского «Вектора». Власти не исключают, что придется изменить подходы к записи на прививку.