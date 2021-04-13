Ранг пожара в здании «Невской мануфактуры» понизили до №3

Петербургские спасатели МЧС отчитались о понедельничных итогах тушения здания "Невской мануфактуры". Фото: Артем КИЛЬКИН

12 апреля в 23:27 спасатели МЧС понизили ранг сложности пожара в здании «Невской мануфактуры» до номера 3. Напомним, корпусы предприятия загорелись в полдень, огонь в итоге охватил 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения пожара погиб один сотрудник МЧС, получили различные травмы еще трое. СК возбудил уголовное дело, а губернатор пообещал не допустить застройку территории объекта культурного наследия.

- В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. К ликвидации последствий происшествия привлекли 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе и 3 вертолета, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что «КП» связалась с невестой погибшего пожарного. Оказалось, что возлюбленные планировали скорую свадьбу.