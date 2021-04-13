Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2021 года: Версии пожара в «Невской мануфактуре» и жуткие пробки на Литейном мосту

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 13 апреля 2021 года. Второй день все внимание СМИ приковано к сгоревшим 10 тысячам квадратов «Невской мануфактуры». Как выяснила «КП», рассматривается минимум три версии пожара: поджог ради плотной застройки, халатность и замыкание в электрощитке. Еще до пепелища в здании предприятия обнаружили почти сотню нарушений безопасности. В частности там не работала пожарная сигнализация.

Автомобилисты продолжают жаловаться на огромные пробки на Литейном мосту. Что поделать, ведь на переправе проходит масштабный ремонт дорожного покрытия. В попытках перебраться через Неву в час пик можно потерять больше часа.

Напоследок позитивная новость – в Северной столице спасли собаку, чуть не утонувшую в глине. Бедный пес застрял в огромной выкопанной яме. Когда его заметили очевидцы, он уже жутко замерз и не мог пошевелиться. Позже ветеринары установили, что в задних конечностях животного нет чувствительности. Сейчас неравнодушные жители Петербурга собирают деньги на его лечение.