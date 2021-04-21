В Петербурге восстановили движение троллейбусов по Невскому проспекту и Гороховой улице

В Петербурге возобновилось движение троллейбусов в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге восстановили движение троллейбусов по Невскому проспекту и Гороховой улице к 22:50 среды, 21 апреля. Напомним, общественный транспорт временно «ушел на покой» из-за перекрытий силовиков в центре, оттеснявших с улиц участников незаконной акции протеста. Толпа насчитывала около 4,5 тысячи человек. Некоторых из них задерживали за нарушение закона и отправляли в автозаки и автобусы.

После завершения несанкционированной акции жизнь центра города пришла в норму. Все пять закрытых станций метро вновь пускают пассажиров. Наземный транспорт тоже вышел на улицы.

- Восстановлено движение троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, троллейбуса № 17 по Гороховой улице, трамвая №3 по Садовой улице, - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.