В центре Петербурге открыли все станции метро после окончания незаконной акции протеста

Станции метро «Площадь Восстания», «Маяковская», «Гостиный двор» открыли поздним вечером 21 апреля в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Центральные станции метрополитена Санкт-Петербурга, «Площадь Восстания», «Маяковская» и «Гостиный двор», вновь открыты на вход и выход после завершения четвертой незаконной акции протеста. Напомним, толпы митингующих разошлись к 22:00. МВД насчитало примерно 4,5 тысячи «гуляк». Число задержанных не уточняется, но их много.

Из-за несанкционированной акции в центре Северной столицы остановили движение троллейбусов на Невском проспекте и Гороховой улице. Вдобавок периодически закрывались пять станций метро. Наконец, теперь транспорт работает в штатном режиме.

- В 22:20 станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Гостиный двор» вновь открыты для пассажиров. Вестибюль станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) работает на вход и выход. Вестибюль станции «Маяковская» закрыт на капитальный ремонт, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.