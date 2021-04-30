Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2021 года: Продление ограничений по коронавирусу до 30 мая

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 30 апреля 2021 года. Пожалуй, главное событие – продление ограничений по коронавирусу по 30 мая. Да, масочный режим никуда не делся. Но зато у властей есть одно небольшое, но приятное послабление – стадионы теперь можно заполнять на 75%, но при условии, что зрителей там соберется не больше 25 тысяч.

В Западном военном округе пообещали, что не оставят горожан без фейерверков на 9 мая. Они прогремят на протяжении 10 минут вместе 30-ю залпами салюта из артиллерийских орудий. Все по традиции начнется с 22:00 у Петропавловской крепости. И коронавирус не помешает.

Обвинение просит назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в 60 млн рублей бывшему вице-губернатору Северной столицы Марату Оганесяну. Экс-чиновника продолжают пятый год судить по уголовному делу о хищении денег во время строительства стадиона «Зенита» на Крестовском острове.

Близятся майские праздники. Петербургские школьники будут отдыхать, а вот детсады – работать. Предполагалось, что с 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях останутся лишь дежурные группы. Но малышей из разных групп нельзя смешивать из-за коронавируса.