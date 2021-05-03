Последние новости Санкт-Петербурга на 3 мая 2021 года: Огромные пробки и штормовой ветер

Последние новости Санкт-Петербурга на 3 мая 2021 года Фото: принтскрин видео.

Мы собрали новости Санкт-Петербурга на 3 мая 2021 года. Целый день в городе бушует сильный ветер, порывы ветра достигают до 15-17 метров в секунду. Из-за этого с самого утра комитет по благоустройству сначала закрыл сады и скверы в центре города, позже вечером в Петергофе закрылись парки. Откроют ли их завтра, еще вопрос, ведь 4 мая тоже ожидается шторм.

Почти весь день автомобилисты простояли в двух огромных пробках. Одна из них начала формироваться в два часа дня на трассе "Кола". Три машины столкнулись на дороге. В итоге затор растянулся более чем на 25 километров. Вторая пробка встала на Новоприозерском шоссе в сторону Санкт-Петербурга. На шесть часов вечера затор растянулся на 10 километров начиная от развязки с Кольцевой автодорогой и прямиком до развязки с Токсовским шоссе.

Футбольный клуб "Локомотив" направил жалобу в Российскую Премьер-лигу и Российский футбольный союз на "Зенит", заявив, что хозяева матча, состоявшегося 2 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, плохо обращались с их болельщиками. Фанатам железнодорожников не давали выйти в перерыв с трибун, а после просто посадили в автобусы и увезли в центр города.