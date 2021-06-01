Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июня 2021 года: Избиение финского журналиста в гей-клубе и Lego по «Деревне дураков»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 июня 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала для читателей наиболее интересные последние новости в Санкт-Петербурге на утро вторника, 1 июня 2021 года. Наступило лето, и синоптики обещают Северной столице почти что райскую теплую неделю. 1-го числа температура достигнет +20 градусов в отдельных районах города, а в субботу уже до +26. Вдобавок неделя окажется вполне сухой – никаких ливней и гроз. Небольшие дожди навестят Петербург разве что в воскресенье.

В гей-клубе «Центральная станция» избили финского журналиста Кости Хейсканена, о чем он раздосадовано сообщил в своем Facebook. При этом гость Северной столицы отметил, что ему все равно понравилось в городе, особенно мужчина благодарен врачам Мариинской больницы, оперативно сделавшим МРТ, а также полиции, быстро принявшей заявление. Финн считает, что на него напал какой-то нетолерантный грубиян.

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев вышел из искусственной комы. Теперь молодой человек в сознании и реагирует на свет. Врачи называют это не иначе как чудом. Однако все восстановление впереди, и оно будет очень тяжелым. Напомним, медики удалили из головы Давида гематому, образовавшуюся после жесткого падения с электросамоката.

Петербургский художник Артем Бизяев снова порадовал горожан новой работой в стиле Lego. На этот раз он создал виртуальный набор конструктора по мотивам культовой «Деревни дураков». Все знакомые персонажи на месте – игрушечные Мужик, Баба, Морячок-дурачок, Медведь Миша и Пчела.