Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 июня 2021 года: Список чистых городских пляжей для отдыха и будущий облик «СКА Арены»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 2 июня 2021 года. В Северной столице начинается ПМЭФ-21. По словам губернатора Александра Беглова, город ожидает подписать на экономическом форуме ряд важнейших решений, которые повлияют на развитие Северной столицы. Всех участников крупного мероприятия, а их будет около 5 тысяч, не раз протестируют на коронавирус. Сам «Экспофорум» продезинфицируют уникальной технологией «холодного тумана». Журналисты «КП» будут нон-стоп освещать все главные события ПМЭФ-21, оставайтесь на нашем сайте и читайте свежие выпуски газет.

МЧС, в отличие от Роспотребнадзора, нашел в Санкт-Петербурге пляжи, пригодные для купания и отдыха. Таковых мест 15. Один их пляжей находится в Кронштадтском районе, а остальные – в Курортном. Штрафовать за купание там не будут. Весь список можно найти по ссылке в подробном материале «КП».

Определился будущий облик «СКА Арены». Победил концепт австрийского бюро. Новый стадион хоккейной команды будет узнаваем с высоты благодаря красной звезде на синем фоне, расположенной на кровле. Вокруг арены не будет застройки – только общественное пространство со спортивными площадками, скейтпарком, велосипедными дорожками.

Не обошлось без трагедии – в Петербурге выловили из Невы тело 15-летнего подростка, который утонул, пытаясь спасти друга-школьника. Труп ребенка искали три недели. Погибший оказался уроженцем Таджикистана. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье «Причинение смерти по неосторожности».