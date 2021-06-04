Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 июня 2021 года: Повальное нарушение масочного режима и скорые жаркие дни

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 4 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» в очередной раз собрала для читателей самые запоминающиеся последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро пятницы, 4 июня. Горожанам обещают скорые жаркие деньки. Теплее всего на неделе будет в субботу, 5 июня. Там столбик термометра достигнет +28 градусов. В среднем, температура ежедневно не будет опускаться ниже +23 градусов. А вот с понедельника есть вероятность кратковременных дождей.

Петербуржцы стали повально пренебрегать масочным режимом в общественных местах. В транспорте, например, носит средства индивидуальной защиты только половина пассажиров. Чаще санитарные нарушения встречают и в заведениях, особенно в общепите. В Смольном предупреждают, что усилят проверки соблюдения мер безопасности.

Внезапно – новость об Олеге Соколове, одиозном доценте, расчленившем свою возлюбленную аспирантку. Суд отклонил иск историка к его научному оппоненту Евгению Понасенкову. Соколов считал, что злейший враг оболгал его заслуги при исследовании Наполеоновских войн. Сейчас Понасенков торжествует и благодарит РАН за поддержку.

А если вас интересует итоги второго дня ПМЭФ-21, то мы собрали их в отдельном материале. Смольный заключил ряд важнейших соглашений касаемо развития транспорта в Петербурге. Зашла речь и о многострадальном строительстве метро.