Дом Басевича опять горел в Петербурге

Дом Басевича горел четвертый раз за месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной пожар произошел в печально известном доме Басевича. На адрес: Большая Пушкарская улица, дом 7, спасателей вызвали утром 7 июня. Масштабного ЧП не случилось, потушить пламя удалось за 15 минут.

- В 08:36 поступило сообщение о пожаре. В семиэтажном расселенном доме горела обстановка на площади один квадратный метр. В 08:53 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 16 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Отметим, что это уже четвертый пожар за последний месяц. Дом Басевича горел накануне, до этого - 1 июня, а большой пожар произошел здесь в середине мая. Во всех ЧП позозревают бездомных и подростков, которые облюбовали живописные развалины.

Напомним, что после реконструкции в Доме Басевича должна расположиться академия танца Бориса Эйфмана. Однако работы все никак не начнутся.