Полиция начала проверку после ДТП, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова

Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today

Полиция начала доследственную проверку после ДТП на трассе «Петергоф-Кейкино», в котором погибла известная оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка и действующий преподаватель музыкальной школы имени Римского-Корсакова Римма Волкова.

- С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Она пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре, любила учеников, была искренне предана своему делу. Римма Степановна навсегда останется в нашей памяти, - сообщается на странице ВКонтакте школы.

По данным ГИБДД, вечером 6 июня «Датсун», в котором ехала Римма Волкова, столкнулся с вылетевшим на встречную полосу микроавтобусом. Его водитель получил травмы средней тяжести, а вот 61-летний водитель «Датсуна» и 80-летняя артистка погибли на месте. Еще одна 59-летняя женщина серьезно пострадала.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются детали произошедшего, - сообщает пресс-служба Главка.

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