Следком начал проверку после ЧП в «Диво Острове», где аттракцион пробил голову работнику

СК начал проверку после инцидента в "Диво Острове". Фото: Фото: vk.com/mirsolnca

Петербургское управление Следственного комитета России начало проверку после воскресного ЧП в развлекательном парке «Диво Остров», где аттракцион «Бустер» пробил голову молодому работнику. Мужчина получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован.

- Проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы и госпитализации в больницу 6 июня 2021 года 22-летнего оператора аттракциона «Диво остров». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него примут по результатам инспекции.

Очевидцами произошедшего стали десятки посетителей парка. У них на глазах сотрудник «Диво Острова» вошел в зону работавшего аттракциона и одна из его частей задела мужчину.

Напомним, что это не первое ЧП в развлекательном парке. Две недели назад подросток получил перелом позвоночника, катаясь на горках. В 2010-м году у аттракциона «Ракета» оторвался один из тросов, 10 человек повисли в воздухе. А в 2016-м году здесь погиб молодой мужчина.