Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июня 2021 года: Обыск у сервиса аренды электросамокатов и гибель экс-солистки Мариинского театра в ДТП

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» по традиции собрала для читателей подборку последних новостей в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру вторника, 8 июня 2021 года. К сожалению, накануне было больше негатива, нежели позитива.

Следком наведался с обыском к одной из крупных компаний, выдающей в прокат электросамокаты в Петербурге. Сервис аренды подозревают в корысти и несоблюдении правил безопасности из-за вопиющего случая на Невском проспекте, когда двое лихачей сбили пешеходов, а одного из них избили за возмущение. В отношении компании возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Под Петербургом погибла в страшной аварии экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова. 80-летняя женщина ехала со своей дочкой и зятем в город из дачи на автомобиле «Датсун». По предварительной информации, в них влетел лоб в лоб микроавтобус «Пежо», выехавший на полосу встречного движения, однако водитель в разговоре с «КП-Петербург» опроверг это. А родственница погибшей артистки не исключает, что ее зятю могло стать плохо за рулем.

Ксении Собчак предъявили иск в суд на 50 млн рублей. Это сделала юрист из Петербурга, к которой журналистка подошла на ПМЭФ-21 с включенной камерой и провокационным вопросом о том, на какую «панель» она пришла. Теперь оскорбленная девушка хочет отстоять свою честь. Собчак призывает не делать из заурядного события шоу.

Наконец, «Комсомолка» узнала о состоянии сотрудника парка развлечений «Диво-остров», которого сбил экстремальный аттракцион. Молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом основания черепа. Сейчас он в медикаментозной коме. Медики решили не проводить хирургическую операцию, а ограничиться консервативным лечением. Состояние бедолаги тяжелое, но стабильное.