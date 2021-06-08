Трехлетнего сына рэпера Энди Картрайта освободили из детдома

В Петербурге освободили из детдома сыны Энди Картрайта и Марины Кохал. Фото: СОЦСЕТИ

Трехлетнего сына расчлененного рэпера Энди Картрайта все-таки освободили из детдома. Это произошло после того, как его мать Марина Кохал и тетя Надежда Евдеева подали в суд, требуя отдать ребенка и признать незаконными действия администрации МО «Смольнинское». В итоге правда оказалась на их стороне, ребенка отдают временному опекуну.

- Сейчас происходит процедура предварительной опеки над несовершеннолетним Ефимом Юшко во исполнение решения районного суда от 7 июня. Постановлением установлено назначение ему временного опекуна, - сообщили «КП-Петербург» в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.

Напомним, бабушке ребенка не отдают, потому что ранее ее подозревали в пособничестве в убийстве рэпера. Вдова Картарйта все еще сидит в СИЗО, расследование ведется уже год.