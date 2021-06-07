Суд отменил решение о помещении в детдом 3-летнего сына рэпера Энди Картрайта

Вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта добилась отмены того, чтобы их общего ребенка отдали в детдом. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский суд отменил решение администрации МО «Смольнинское» о помещении в детдом маленького сына рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена Марина Кохал. Напомним, свое трехлетие мальчик отпраздновал в Центре содействия семейному воспитанию. Малыша не отдали бабушке, потому что ее ранее подозревали в пособничестве в убийстве музыканта. Тогда стать опекуном попыталась тетя ребенка, но и ей отказали. Женщина решила подать в суд вместе с вдовой рэпера. В итоге они частично добились своего.

- Суд возложил обязанность по рассмотрению вопроса о предварительной опеки на МО «Смольнинское» и до разрешения данного вопроса возложил на МО обязанности опекуна. Кроме этого отменено постановление местной администрации о помещении несовершеннолетнего сына Кохал в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15», - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К слову, у Энди Картрайта есть мать и сестра, но они живут на Украине. В прошлом году они уже высказывали пожелание забрать ребенка себе. Что касается вдовы рэпера, то она продолжает сидеть в СИЗО и заверять в невиновности. Следствие все еще ищет улики, которые указывали бы на убийство супруга. Не исключается, что Кохал вколола ему лекарство от инсулина. Однако недавно судмедэксперт не стал отрицать, что музыкант мог скончаться от передозировки наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Был в коме»: Эксперты определили по глазу Энди Картрайта, что он испытал перед смертью

Других выводов, кроме пониженной глюкозы, сделать невозможно. Ведь в теле рэпера не было ни капли крови, а также отсутствовали восемь органов, которые нужны токсикологам (подробности)

«Лопата, уксус, крысы»: Марина Кохал заранее составила план избавления от тела рэпера Энди Картрайта

«КП» публикует скрин записок жены музыканта, которые она сделала после его смерти (подробности)