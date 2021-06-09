Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июня 2021 года: Новые ограничения для электросамокатов и прощание с актером Артемом Анчуковым

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 9 июня 2021 года. Власти Северной столицы пришли к очередному компромиссу с кикшеринговыми компаниями и ограничили до 10 км/ч скорость передвижения на электросамокатах по центру города. Кроме этого запрещено гоняться возле главных достопримечательностей Петербурга. Вероятность того, что самокаты будут давать в прокат только по паспорту, все еще не исключается – такой вариант прорабатывается.

В Петербурге простились с актером и ринг-анонсером Артемом Анчуковым. На отпевании присутствовали не только родные и близкие артиста, но и коллеги-звезды, в том числе Татьяна Буланова, которая в последнее время выступала с другом в дуэте. А товарищ Анчукова Эдгард Запашный признался, что Артем незадолго до смерти сожалел о том, что не привился от коронавируса, который его в итоге и погубил.

В город скоро придет небольшое похолодание – со следующей недели балом править будет циклон с дождями. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, время сухой погоды потихоньку подходит к концу. Однако резкого падения температуры все-таки не ожидается – в худшем случае столбик термометра упадет до +20.

«Комсомолка» выяснила, в каком состоянии находится дочь бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой. Напомним, семья попала в жуткое ДТП, которое унесло жизнь народной артистки. Взросла дочь Анна находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами верхних конечностей.