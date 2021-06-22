Аномальная жара стала причиной пробоя кабеля в метро Санкт-Петербурга

В Смольном рассказали о причинах пробоя кабеля в метро Петербурга - жарко даже под землей. Фото: предоставлено "КП"

В Смольном сообщили, что пробой кабеля на петербургской станции метрополитена «Парнас» произошел из-за аномальной жары. Напомним, в перегоне застряли два поезда. В итоге в подземке закрыли на вход четыре верхних станции на синей линии – от «Парнаса» до «Удельной». На устранение ЧП понадобилось около двух часов. Застрявших 252 пассажиров эвакуировали силами сотрудников подземки и МЧС.

- Дополнительно организовали транспортное обеспечение (автобусы и трамваи – Прим.ред.) с интервалом в 1 минуту. Оперативно вывозили пассажиров до станций. Произошедшее случилось из-за аномальных температурных режимов в городе. Пробой кабеля ликвидировали менее чем за час. Приносим извинения пассажирам, сделали со своей стороны все, что можно было. Будут ли в дальнейшем проблемы из-за жары? Реальность такова, что при экстремальных температурах энергосети не выдерживают. В рамках модернизации хозяйства мы будем устранять проблемы, - рассказал журналистам глава комитета по транспорту Кирилл Поляков на месте происшествия.

Добавим, что «КП-Петербург» пообщалась с людьми, оказавшимися в заточении в поездах. Пострадавших нет, но пассажирам пришлось несладко.