Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июля 2021 года: Смертность от коронавируса среди беременных и резкое подорожание моркови

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро четверга, 8 июля 2021 года. В Комздраве рассказали, что с начала пандемии в городе умерли от коронавируса 13 беременных женщин. Но сейчас, в третью волну инфекции, болезнь протекает тяжелее. Медики стали чуть чаще подключать будущих матерей к аппарату ИВЛ. А вот вакцинированных беременных в Петербурге пока нет.

Журналисты «КП» подтвердили опасения горожан – да, цены на морковь действительно резко выросли в Северной столице. В отдельных магазинах даже в три раза. При этом петербуржцы, несмотря на высокую стоимость овоща, массово скупают морковь, думая, что дальше цены будут только выше. По мнению ученых, затем в городе подорожают и мясо с молоком.

Вакцинированные от коронавируса петербуржцы начали массово получать QR-коды для допуска в общественные места в некоторых регионах России. Но паниковать не стоит. Коды рассылают и тем, кто просто переболел инфекцией. Повторения московского сценария в Смольном пока не хотят, хотя новые ограничения возможны.

Жители нескольких районов Северной столицы забили тревогу из-за зарослей борщевика на отдельных улицах. В городе на Неве обычно используют три тактики борьбы с сорняком. Чаще всего его просто-напросто выкашивают. На втором месте идет использование гербицидов, но химикатами нельзя пользоваться вблизи пешеходных маршрутов. А выкорчевывать борщевик действенно, но трудозатратно.