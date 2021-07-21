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Общество21 июля 2021 6:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 июля 2021 года: загадки подземной тюрьмы, избиение ребенка Стаса Пьехи, смерть академика и тайник с 1,5 тоннами наркотика

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 21 июля 2021 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Тайна загадочного дома под Петербургом не дает всем покоя.

Тайна загадочного дома под Петербургом не дает всем покоя.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» традиционно собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 21 июля 2021 года. Основной темой в городе продолжает оставаться таинственная подземная тюрьма из поселка Новый Петербург. Журналисты «КП» поговорили с экспертами и те предположили, что же скрывалось в загадочном частном доме.

Удивительно, но в повестке дня внезапно оказалось еще одно подземелье, но уже из Тосненского района Ленобласти. Там полиция нашла 1,5 тонны наркотика, спрятанного на участке ранее арестованного мужчины.

А вот в одном из элитных пригородов Петербурга своя драма: соседка избила маленького сына Стаса Пьехи. Так, по крайней мере, утверждает сам музыкант. Причина была в продырявленном надувном бассейне.

Увы, под вечер пришла печальная новость о смерти академика, физика-ядерщика Василия Глухих. Ученый умер на 93-м году жизни.