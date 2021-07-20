Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 июля 2021 года: Подземная частная тюрьма, испытания вакцины и ожидание грозы

Странный дом с подземной тюрьмой обнаружили под Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» традиционно собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 20 июля 2021 года. Главным событием минувшего дня стало открытие подземной тюрьмы в подвале частного дома во Всеволожском районе Ленобласти.

Кто и кого там держал - до сих пор неизвестно, но в Следственном комитете, как оказалось, об этом знали давно. Впрочем, рассказывать о необычном доме в СК ничего не стали, а дали распоряжение поскорее все засыпать землей. Но корреспонденты «КП-Петербург» все же успели залезть внутрь, чтобы снять фото и видео.

Зато власти Ленобласти рассказали, откуда в недостроенном коттеджном поселке взялся частный дом с подземной тюрьмой.

Но не только этим жил город. Так, петербуржцы вновь возмутились очередями в единственный ЗАГС где выдают свидетельства о смерти. Умилились кабанчику, бегавшему у «Беговой». И с опаской слушали предупреждение от МЧС о сильном ветре на 20 июля.

А еще начались на добровольцах испытания четвертой российской вакцины от коронавируса, которая была разработана в Петербурге.