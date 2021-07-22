Следствие снова просит продлить арест жене расчлененного рэпера Энди Картрайта Марине Кохал

Следствие просить продлить арест Марине Кохал. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Петербурга зарегистрировал ходатайство о продлении срока содержания под стражей для вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. С этом в суд обратилось следствие, которое никак не может найти доказательства вины Кохал в убийстве и последующем расчленении мужа. Под арестом подозреваемая находится уже около года.

- Следствие просит суд продлить Кохал меру на три месяца, всего до 15 месяцев, до 30.10.2021. Судебное заседание назначено на 27 июля, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что срок содержания в СИЗО заканчивается для марины Кохал 30 июня. До этой даты суд или должен удовлетворить просьбу следствия о продлении меры либо избрать подозреваемой новую.

Сама Марина Кохал вину в убийстве мужа не признает, а заявляет, что нашла супруга уже мертвым. После чего расчленила тело и хотела его спрятать, дабы сделать музыканта легендой в глазах поклонников. Следствие уверено в виновности Кохал.

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