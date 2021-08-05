Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 августа 2021 года: Планы по строительству 12 станций метро и смертность от коронавируса в 2020-м

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро четверга, 5 августа 2021 года. Накануне стало известно о планах Смольного на строительство 12 станций метро в ближайшие 10 лет. Среди любопытного – подземка наконец-то дотянется до юго-запада, но, увы, не до Сосновой поляны, а также уйдет в Кудрово. Хотя, конечно, сроки могут опять сдвинуться.

В Петростате привели статистику по причинам смерти петербуржцев в 2020 году. Оказалось, что почти каждый седьмой летальный исход происходил от коронавируса. Итого за минувший год от инфекции умерли 11,3 тысячи горожан. Выросло в два раза и количество смертей от пневмоний.

Петербурженка сменила фамилию Карпова на Добрый Вечер. По словам 21-летней Даяны, в 2017 году она захотела перемен, как говорится, по приколу. Девушка получила одобрение от родителей и исполнила мечту спустя четыре года. Родные Даяны малость удивились, но не стали ругать дочь. А сама девушка прославилась своим поступком и стала популярным блогером в «Тик-Токе».

Добавим, что в Петербурге молниеносно уволили водителя маршрутки, который попытался высадить из авто инвалида с ДЦП.