Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 августа 2021 года: Новые правила застройки города и смертельный шлепок, унесший жизнь студента ИТМО

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро вторника, 10 августа 2021 года. Власти Северной столицы взялись за застройщиков. Теперь в городе запрещено возводить жилые комплексы без детских садов, школ, поликлиник и дорог, прилегающих к многоквартирным домам. Градостроительная комиссия заявила, что это правило теперь едино для всех компаний. Таким образом Петербург может побороть неравенство между жилой и социальной застройкой.

В Пулково овациями встречали велогонщицу Марию Новолодскую, которая завоевала «бронзу» на минувшей Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка признается, что радоваться осталось недолго – через день у нее начнется подготовка к чемпионату Европы. Девушка считает медаль закономерным итогом плодотворной и тяжелой работы.

Журналист «КП-Петербург» отправился в Апраксин двор, работу которого приостановили решением Смольного. Однако, как нам удалось выяснить, опустели лишь несколько павильонов. Многие торговцы не собираются съезжать, хотя на все про все им выделили два месяца. Кто-то в открытую признается, что торгует «запрещенкой», и никто ему не помешает, ведь, цитируем, «знаете, какие здесь деньги крутятся».

Загадочная трагедия произошла накануне ночью в Приморском районе. Хозяин «Митсубиси» проснулся от сигнализации, вышел во двор, заметил копошащегося у машины парня, принял его за вора и шлепнул по ягодице, чтобы выяснить намерения. Следом парень внезапно умер. Друзья и родные молодого человека в слезах рассказывают, что он всегда был социально ответственным, добрым и отличником-медалистом, подающим надежды в робототехнике. Полиция проверяет информацию, что мальчик на самом деле пытался спасти котенка из-под капота. Тем временем судмедэкспертиза выявила разрыв сердца.