Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 августа 2021 года: Пожар на мусорном полигоне и задержание борца с коррупцией на таможне

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 17 августа 2021 года. Оперативники ФСБ задержали и.о. начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Максима Розсыпало обвиняют в получении взятки от коммерсантов за беспрепятственное оформление партии автомобилей. По версии следствия, он успел получить более 1 миллиона рублей. Поймали таможенника с поличным. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Накануне вечером произошел мощный пожар на мусорном полигоне «Новоселки», что находится на севере Петербурга. Туда оперативно отправились спасатели МЧС на 10 единицах техники. Твердые коммунальные отходы тлели как в глуби огромных куч, так и открыто горели в некоторых местах. Ситуация держит на контроле Росприроднадзор. Подрядчику, который проводит там рекультивацию, грозит административная ответственность.

Петербургский ученый-математик из Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков дал прогноз, что четвертая волна пандемии коронавируса может начаться в городе уже во второй половине сентября. А тем временем власти Северной столицы говорят, что из Петербурга еще не уходила и третья вспышка инфекции.