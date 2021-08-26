Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 августа 2021 года: Подозрение на инсульт у Ивана Краско и резонансный суд из-за плохих новостей на ТВ

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 августа 2021 года. Накануне актера Ивана Краско госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. По словам директора народного артиста, он почувствовал резкий удар в голову, у него потемнело в глазах, а ноги подкосились. Но даже этим симптомам Краско не придал значения и продолжил репетировать, отшучиваясь. Артист в данный момент в реанимации.

Очередной резонансный суд может состояться в Северной столице. На этот раз в информационном поле пошумел недовольный петербуржец, впавший в депрессию из-за плохих новостей на телевидении. Он требует через суд от «Первого канала» 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина сетует, что потратил около 500 тысяч на услуги психолога и до сих пор не отошел. Суд принял иск к рассмотрению.

Корреспондентка «КП-Петербург» побывала в аэропорте Пулково на встрече гимнасток Авериных. Знаменитые спортсменки рассказали о своих переживаниях на Олимпиаде в Токио, оценили проделанную работу и предположили, что будут делать дальше. Дина, например, до сих пор не уверена, что останется в гимнастике, сначала она хочет поправить здоровье. Девушка признается, что уже успокоилась после несправедливого судейства на Играх.