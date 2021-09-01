Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 сентября 2021 года: Перепутанные гробы в грузовом терминале в Пулково и покушение на убийство фаната «Зенита»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру 1 сентября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 сентября 2021 года. Накануне в городе все-таки признали банкротом старейшее предприятие по возведению подземки – «Метрострой». Сейчас в компании ввели внешнее управление, а всех работников потихоньку переводят на соответствующие должности в «Метрострой Северной столицы», подконтрольный Смольному.

В грузовом терминале Пулково перепутали гробы. В итоге мужчина получил в Краснодаре не тело скончавшейся супруги, а совершенно незнакомого человека. По факту необычного происшествия прокуратура организовала проверку. При наличии оснований к сотрудникам грузового терминала применят санкции.

В Петербурге мигрант ударил ножом футбольного фаната, который заступился за девушек. 19-летний парень находится в реанимации. Удар пришелся в печень, понадобилась операция и срочное переливание крови. Нападавшего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Мигранту ужесточили статью – его обвиняют в покушении на убийство.

Наконец, петербургский легкоатлет Артем Калашян, завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио рассказал, почему с ним и с золотым призером не стал фотографироваться украинский спортсмен. Все дело в том, что его бы пожурили на Украине. В личном общении между спортсменами не было никаких преград в общении.