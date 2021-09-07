Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 сентября 2021 года: Поджог двери суда и топ районов с борделями

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 сентября 2021 года. Накануне полиция сообщила рейтинг районов города, где выявили больше всего борделей. Увы, куртизанок до сих пор можно найти через интернет или с помощью уличной россыпи объявлений об интим-услугах. Оказалось, что чаще всего на грехе попадаются ночные бабочки Московского района. На втором месте ожидаемо оказался центр Северной столицы. Впрочем, у известного борца с проституцией Вячеслава Дацика оказался свой список «рассадников похоти».

Северную столицу посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Около часа он отвечал на вопросы молодых петербуржцев в атриуме Генштаба. Были затронуты темы и Великой Отечественной войны, и Олимпиады с «нейтральным» флагом нашей сборной, и практически завершенном строительстве «Северного потока-2».

Мужчина поджег входные двери Московского районного суда Петербурга. Он сослался на «приказ демонов». Оказалось, поджигателя ранее трижды судили за грабежи. При задержании мужчина улыбался. Выяснилось, что гражданин состоит на учете в специализированном учреждении. Предположительно, он был под наркотиками.