Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 сентября 2021 года: Место похорон главы МЧС Евгения Зиничева и убийство Пушкина и Гончаровой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 сентября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 сентября 2021 года. Стало известно, что главу МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске при спасении режиссера Александра Мельника, похоронят в Северной столице, а конкретно на Северном кладбище. При этом журналистов сразу предупредили, что на прощальную церемонию пустят лишь родных и коллег. Похоронят Зиничева рядом с бабушкой.

В Санкт-Петербурге 25-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве супругов в квартире на Рябовском шоссе. Нюанс в том, что у пары литературные фамилии – Пушкин и Гончарова. По версии следствия, муж и жена поссорилась со своим убийцей при распитии алкоголя. Тот схватился за нож и жестоко убил их обоих.

Наконец, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев высказал мнение, что город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Эпидситуация при этом все равно непростая, но зато хотя бы стабильная. Ежедневно в Северной столице госпитализируют от 250 до 300 человек. Полный цикл вакцинации прошли более 1,5 млн горожан.