Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 октября 2021 года: Фиктивная схема вакцинации, очереди на прививки и два серьезных ДТП с каршерингами

Полиция пришла в поликлинику Первого меда с обысками. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Комсомолка» традиционно собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 октября 2021 года. Главное на утро. Одной из основных тем стала очередная схема фиктивной вакцинации. На этот раз оперативники пришли с визитом в поликлинику Первого медуниверситета имени Павлова. Здесь делали прививки лишь на бумаге, сливая вакцину в раковину. Уголовное дело уже возбуждено.

А вот те горожане, которые хотят сделать настоящую прививку, штурмуют пункты вакцинации в торговых центрах, где можно привиться без записи. Огромную очередь сняли в субботу в «Галерее».

Кроме темы коронавируса, в городе заметными событиями стали два ДТП с участием машин каршеринга. В аварии на площади Калинина, по данным полиции, погибли два человека и один пострадал. А на Парнасе прокатный автомобиль снес трех пешеходов на светофоре. Их состояние уточняется.