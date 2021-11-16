Студент-гей из СПбГУ назвал ложью слова вуза о случайной поломке его пропуска

Опальный магистрант-гей из СПбГУ назвал ложью слова вуза о случайной поломке его пропуска. Фото: СОЦСЕТИ

Находящийся в опале студент-гей из СПбГУ назвал ложью слова вуза о том, что его пропуск якобы случайно сломался. Напомним, Максима Дрожжина выгнали из фольклорного ансамбля как «чуждого» идеологии коллектива. Его жалобы в Сети осудили на комитете по этике. Кроме этого неизвестный написал на магистранта заявление в полицию, посчитав, что он пропагандирует гомосексуализм среди несовершеннолетних. И вот, ко всем злоключениям добавилось то, что пропуск молодого человека перестал работать. Дрожжин посчитал, что университет специально ставит ему палки в колеса.

В вузе пытаются заверить, что проблема с отказом в пропуске в корпуса, увы, распространенная, но быстро решаемая.

- Была проведена проверка, которая показала, что пропуск не блокировался, а не работал в связи с технической ошибкой. Проблема возникла из-за ошибки специалиста, некорректно направившего данные в систему. На устранение проблемы потребовалось десять минут. Отметим, что еженедельно в Бюро пропусков обращаются за помощью от одного до пяти человек, столкнувшихся с проблемами при допуске на территорию, - сообщили в виртуальной приемной СПбГУ.

«КП-Петербург» обратилась к магистранту за комментарием. Максим удивился новости и в очередной раз сообщил, что его целенаправленно внесли в черный список.

- Девушка из учебной части изменилась в лице, когда узнала, что у меня с пропуском. Начала звонить куда-то и попросила меня выйти в коридор на 10 минут. Позже она сказала: «В общем, я не знаю, что конкретно случилось, но вас почему-то внесли в черный список…». Не то чтобы система заглючила, а именно внесли в черный список меня. Девушка из «учебки» была растеряна, - парирует студент.