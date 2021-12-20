Студент-гей из СПбГУ объяснил причины эмиграции из России

Студент-гей из СПбГУ эмигрировал из России. Фото: СОЦСЕТИ

Студент-гей из СПбГУ Максим Дрожжин внезапно эмигрировал из России. В разговоре с «КП-Петербург» магистрант заявил, что устал от всеобщего давления на него после громкой истории с отказом во вступлении в фольклорный ансамбль вуза. Напомним, руководитель творческого коллектива назвала образ жизни молодого человека «чуждым» для них. После этого студента осудили в комитете по этике, а потом некий активист написал на Дрожжина заявление в полицию.

Как рассказал магистрант «Комсомолке», недавно ему во второй раз позвонил полицейский, только из другого отдела. По словам молодого человека, его пригласили дать объяснительную по поводу жалобе ректору.

- Я сказал, чтобы ректор сам решил эту проблему, ведь он способен – допустить меня в ансамбль и, чтобы Головкина (руководитель ансамбля – Прим.Ред.) перестала кривить нос. Мне все это не нравится. Почему мне звонит полиция? Почему вуз не может решить детский вопрос? Все это на меня давило. В какой-то момент я понял, что я не могу больше находиться в городе, - говорит Максим Дрожжин.

По словам студента, сейчас он чувствует себя в безопасности и находится в центре для беженцев, некой маленькой стране, расположенной очень близко от России.

- Не то чтобы я параноик, я не считаю, что кто-то будет меня преследовать. Но прямо сейчас в эту страну можно приехать по туристической визе. Вдруг какой-то сумасшедший приедет сюда и сможет спокойно найти меня. Я этого не хочу, - сообщил «Комсомолке» студент.