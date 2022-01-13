Девушка Хованского объяснила скандальное фото блогера на фоне «Крестов»

Девушка Хованского не видит ничего криминального в фотографии блогера на фоне "Крестов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского, объяснила скандальное фото, где блогер позируют на фоне «Крестов-2». Там он пробыл под стражей на протяжении полугода. Напомним, после освобождения из СИЗО звезда российского сегмента YouTube нечасто выходит из дома, потому что лишний раз боится внимания со стороны сотрудников ФСИН. Блогеру запретили пользоваться интернетом на время следствия и общаться с журналистами, но он рискнул сделать памятное фото для крупного сообщества во «Вконтакте», посвященного мемам и юмору.

- Уж не знаю, почему некоторые пользователи интернета восприняли это фото чуть ли не как провокацию, но по факту – это обычное фото для обложки паблика без какого-либо посыла. Собственно, с учетом того, что Юра почти 7 месяцев провел в данном учреждении, почему бы и не сделать памятное фото? – недоумевает Мария Нелюбова в своем Telegram-канале.

То самое ироничное фото на фоне "родных пенатов". Фото: скриншот с соцсетей

Добавим, что Хованского по-прежнему обвиняют в оправдании терроризма из-за песни, в которой он одобряет действия боевиков в теракте на Дубровке, в том числе положительно говорит об убийстве детей. Блогер уже тысячу раз извинился за проступок и настаивает, что срок давности по уголовному делу истек.