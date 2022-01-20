«Покаянный» клип Шнурова про Петербург набрал 800 тысяч просмотров и возглавил тренды YouTUBE

Второй клип Шнурова про мусор в Петербурге собрал 800 тысяч просмотров. Фото: кадр с видео youtube.com/ Группа "Ленинград"

Новое творение Сергея Шнурова про проблемы с уборкой мусора и снега в Петербурге, получившее название «Покаянная», также быстро вышел в топ просмотров видеосервиса YouTUBE. Песню, в которой исполнитель с иронией просить прощения у губернатора, за сутки посмотрели более 800 тысяч раз.

- Молодцы! Даже извинения нужно засаживать по самые гланды. Классная песня, с людьми искусства нужно осторожней быть власти. Ждем продолжения, - пишут в комментариях горожане. - Вот так ответочка! На первом месте в трендах, браво!

В самой песне Шнуров также иронично просит не лишать его звания петербуржца, как предложил один из депутатов Заксобрания, и берет на себя всю ответственность за происходящее в городе.

- Не лишайте звания петербуржца – Питер самый чистый город в мире! – поет лидер группы «Ленинград».

Отметим, что первая песня «Надо ж так загадить город!» с клипом про мусор была принята неоднозначно, хоть и набрала почти миллион просмотров за сутки. С одной стороны Шнуров высветил реально имеющиеся проблемы, но с другой смешал в одной композиции мотивы гимна Петербурга и трехэтажный мат, за что его раскритиковал, в частности, депутат Госдумы Сергей Боярский.

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