Милонов жестко отчитал художника Ивана Волкова за снежные фекалии на Марсовом поле

Милонов катком прошелся по художнику, оставившему снежные фекалии на Марсовом поле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов жестко раскритиковал художника Ивана Волкова за снежные фекалии на Марсовом поле. Напомним, коммунальщики торопливо убрали «арт-объект», на мужчину завели уголовное дело за надругательство над местом захоронения. В разговоре с «Комсомолкой» Волков высказался, что не сделал ничего плохого – просто слепил необычного «снеговика». В итоге мужчину отпустили в Москву, дав подписку о невыезде.

В стороне от события не остался и Виталий Милонов. Депутат Госдумы побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и самое мягкое, что он произнес насчет «снеговика», было слово «бескультурно».

- Я не против какого-то нормального перформанса, активизма. Но он же идиот, подонок! У себя дома пускай наложил бы штаны полного дерьма! Зачем на Марсовом поле? Подобного рода инсталляции омерзительны. Мне вот омерзительно смотреть на настоящую или искусственную какаху. Марсово поле ему не принадлежит. У нас же там все-таки некий общественный договор о нормах поведения существует, что можно, что нельзя делать. Никто его не станет сажать, я уверен. Ему не грозит реальное уголовное наказание, - выпалил Виталий Милонов.