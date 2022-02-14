Автор снежных фекалий на Марсовом поле публично извинился перед петербуржцами

Художник Иван Волков публично извинился перед петербуржцами за снежные фекалии на Марсовом поле. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Автор снежных фекалий на Марсовом поле, художник Иван Волков, публично извинился перед жителями Санкт-Петербурга за свой арт-объект. Об этом «КП Санкт-Петербург» рассказал адвокат молодого человека Тимофей Евсеев. Автор «фекального» перформанса написал короткие извинения от руки.

- Факт публичного извинения подтверждаю, все остальное является адвокатской тайной, - подчеркнул адвокат в разговоре с «КП Санкт-Петербург».

Собственно, вот. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что снежный объект пробыл на Марсовом поле недолго, его убрали коммунальщики после резонанса в СМИ. Еще до возбуждения уголовного дела за надругательство над захоронением Иван Волков признался в разговоре с «КП Санкт-Петербург», что не беспокоится насчет внимания со стороны полиции. Тогда молодой человек считал, что он не сделал ничего криминального – просто слепил уникального снеговика. Сейчас художник объявил о распродаже своих картин для оплаты услуг адвоката.