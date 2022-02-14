Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 18:25

Автор снежных фекалий на Марсовом поле публично извинился перед петербуржцами

Адвокат Ивана Волкова показал письменное покаяние художника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Художник Иван Волков публично извинился перед петербуржцами за снежные фекалии на Марсовом поле. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Художник Иван Волков публично извинился перед петербуржцами за снежные фекалии на Марсовом поле. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Автор снежных фекалий на Марсовом поле, художник Иван Волков, публично извинился перед жителями Санкт-Петербурга за свой арт-объект. Об этом «КП Санкт-Петербург» рассказал адвокат молодого человека Тимофей Евсеев. Автор «фекального» перформанса написал короткие извинения от руки.

- Факт публичного извинения подтверждаю, все остальное является адвокатской тайной, - подчеркнул адвокат в разговоре с «КП Санкт-Петербург».

Собственно, вот. Фото: предоставлено "КП"

Собственно, вот. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что снежный объект пробыл на Марсовом поле недолго, его убрали коммунальщики после резонанса в СМИ. Еще до возбуждения уголовного дела за надругательство над захоронением Иван Волков признался в разговоре с «КП Санкт-Петербург», что не беспокоится насчет внимания со стороны полиции. Тогда молодой человек считал, что он не сделал ничего криминального – просто слепил уникального снеговика. Сейчас художник объявил о распродаже своих картин для оплаты услуг адвоката.