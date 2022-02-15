В Петербурге начали судить водителя, насмерть сбившего бойца СОБРа на спецоперации

38-летнему водителю микроавтобуса (в центре) грозит пожизненный срок. Фото: ОПС СПб

В Петербургском городском суде начали рассматривать дело водителя микроавтобуса, который насмерть сбил бойца СОБРа во время спецоперации по задержанию группы наркосбытчиков. Все произошло 9 ноября 2021 года на Пулковском шоссе. Вскоре водителя задержали, он объяснил все испугом и трагической ошибкой.

- Обвиняемый вину признает частично, а именно в части того, что от его действий погиб потерпевший, но это было не целенаправленно, он его просто не видел. У него не было умысла посягать на его жизнь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Водитель также принес извинения вдове погибшего бойца, пояснив, что это был несчастный случай. Иск о возмещении вреда он признал, но просил уменьшить размер с 10 миллионов, так как такие деньги ему «за всю жизнь не заработать».

По статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, подсудимому грозит вплоть до пожизненного заключения. Следующее заседание пройдет 1 марта.

Напомним, что жертвой наезда оказался 48-летний подполковник Евгений Захаров. У него остались жена и трое детей. Посмертно его наградили орденом Мужества.