Суд арестовал управляющего барами по делу о «барной мафии» с улицы Рубинштейна

Суд арестовал управляющего баров с улицы Рубинштейна. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под арест еще одного фигуранта громкого дела о «барной мафии» с улицы Рубинштейна. По нему проходят 13 человек, в том числе девушки-модели, которые спаивали и «разводили» на деньги богатых клиентов. 10 октября меры пресечения избирали управляющему нескольких баров.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Илье Толстокорому, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» (пять эпизодов) и «организация преступного сообщества», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд просьбу следствия удовлетворил, отправив подозреваемого в СИЗО по 7 января включительно.

Несколько обвиняемых, в том числе предполагаемые организаторы незаконной схемы, также арестованы.