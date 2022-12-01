Консервация завода «Тойота» началась в Петербурге после визита ОМОНа

На заводе "Тойота" началась консервация. Фото: Артем КИЛЬКИН

Консервация оборудования началась на петербургском заводе японской компании «Тойота». 1 декабря предприятие, расположенное в промзоне Шушары, официально прекратило работу. Это произошло ровно день в день через 15 лет после торжественного открытия и запуска производства.

- После остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

В ведомстве также отметили, что у ФНУП «НАМИ» нет намерений приобрести или получить завод в собственность, как это уже произошло с петербургским заводом компании «Ниссан».

Напомним, что 30 ноября, в последний официальный день работы завода «Тойота», предприятие было оцеплено ОМОНом, а внутри проводила проверку прокуратура. Позднее это объяснили инспекцией по соблюдению трудового законодательства.