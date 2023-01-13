На петербургском заводе Toyota завершили процесс увольнения персонала

На заводе "Тойота" завершили процесс увольнения персонала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На петербургском заводе пока еще компании Toyota завершилась процедура увольнения персонала. Сокращение сотрудников началось еще в ноябре, до конца декабря были уволены практически все работники, а теперь ушли и те, кто оставался консервировать оборудование.

- Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены, - сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства концерна.

Тем не менее, часть сотрудников Toyota оставила в штате. 201 человек работает в офисе и еще 76 будут присматривать за заводом в Петербурге до того момента, пока определится будущее предприятия. Сейчас обсуждением этого занимаются власти Петербурга и Министерство промышленности и торговли России.

Напомним, что завод Toyota был открыт в Петербурге 1 декабря 2007 года. Ровно через 15 лет, 1 декабря 2022-го он прекратил работу. За день до этого завод внезапно оцепил ОМОН.

Численность персонала предприятия составляла 1937 человек. При увольнении они получили по 12 средних зарплат и компенсацию расходов на переобучение и повышение квалификации.