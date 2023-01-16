Дождь и гололед обещают в Петербурге в понедельник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 16 января 2023 года. Самым серьезным ЧП стал пожар на Окраинной улице, где в полыхавшей трехкомнатной квартире пострадали жильцы: мать и две несовершеннолетние дочки. Их увезли в больницу на скорой.

От пожара пострадали и известные петербургские блогеры Гусаровы. Их квартира вспыхнула поздним вечером субботы. Из огня родители успели спасти детей. А любимый кот - погиб. Сгорело и все имущество.

Другой стихией стал ветер. Из-за него в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью стихия уже повалила несколько дорожных знаков и светофоров. Люди, по счастью, не пострадали. Но днем ветер стихнет.

На понедельник синоптики обещают до 4 градусов выше ноля, дождь с мокрым снегом, гололед и умеренный юго-западный ветер. Благодарить за тепло надо циклон «Фредерик». Давление будет ниже нормы - 749 мм ртутного столба.

Но есть и хорошие новости. В Петербурге появится Генеральное консульство Беларуси. Сейчас в городе работает только отделение посольства, а это статус на ступень ниже.