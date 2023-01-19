В ДТП на "Скандинавии" погиб 54-летний водитель каршеринга. Фото: Прокуратура ЛО

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 19 января 2023 года и за прошедшие сутки. В поле зрения редакции попали как масштабные события, так и рядовые происшествия. Одно из них, увы трагическое, произошло на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Здесь в ДТП с фурой погиб 54-летний водитель каршеринга, вылетевший на встречную полосу. Проверкой обстоятельств смертельной аварии занимаются полиция и прокуратура.

Другая трагическая весть пришла из Комарово. Местные жители рассказали, что умерла Тамара Алферова, жена лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова. А многочисленные кошки, которые жили на ее даче как раз в Комарово, остались без присмотра.

Но главной новостью 18 января конечно же была годовщина прорыва блокады. По этому случаю в городе прошли многочисленные мероприятия, а вечером прогремел салют. И одновременно с ним в крещенские купели начали окунаться верующие.

Кроме этого в городе в Петербурге представили новый трамвай, который будет ходить как шаттл на время ремонта «Ладожской».

А Комитет по тарифам объяснил, почему так резко выросли январские счета за отопление.