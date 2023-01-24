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24 января 2023 12:55

Суд может отпустить под подписку врачей, обвиняемых в смертях пациентов от бария

По информации spb.kp.ru, у следствия больше нет козырей для продления ареста медикам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Медиков из медцентра на Сикейроса, обвиняемых по делу о смертельном барии, могут отпустить под подписку.

Медиков из медцентра на Сикейроса, обвиняемых по делу о смертельном барии, могут отпустить под подписку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге могут отпустить под подписку о невыезде четверых медиков из клиники на Сикейроса, обвиняемых в смертях пациентов от бария. Об этом spb.kp.ru стало известно от источника, близкого к следствию. Напомним, через неделю громкому уголовному делу исполнится ровно год. В период с декабря 2021 год по январь 2022-го после обычной процедуры рентгена желудка погибли восемь человек, около 20 пострадали от отравления. Оказалось, в больницу закупали технический барий, а не медицинский. Последний год экс-главврач клиники Евгений Попов и трое его подчиненных находились в СИЗО, а позже под домашним арестом.

- У следствия больше нет оснований держать их взаперти, - утверждает источник spb.kp.ru. – Они до сих пор не получили результаты судмедэкспертизы. 26 января должен был состояться суд о продлении меры пресечения. Но подвижек в расследовании нет, поэтому по закону медиков обязаны отпустить под подписку.

Добавим, что пятая обвиняемая по делу, медсестра Марина Ефремова, год назад попыталась покончить с собой и впала в кому. Именно она оформляла закупку некачественного бария. Сейчас женщина на реабилитации.