Яд найти не удалось: Почему суд отпустил из СИЗО медиков по делу о гибели 8 человек от бария

Расследование об отравлении барием в медцентре Петербурга зашло в тупик. Фото: vk.com/spbgkdc1 / nevareaktiv.ru

Громкое дело о смертельном отравлении барием восьми пациентов консультативно-диагностического центра (КДЦ) №1 в Петербурге все еще оставляет множество загадок. Почему погибли люди? Как более 200 пациентов, выпивших этот же раствор, остались целы и невредимы? Знали ли арестованные врачи о том, что закупали в течение 10 лет? Наконец, почему на скамье подсудимых нет ни производителя, ни поставщика? Источник «КП-Петербург», близкий к следствию, поделился новостями о расследовании, которое пока что не нашло яд в барии.

БАРИЙ ЧИСТ?

Родственников умерших пациентов возмутило, что недавно суд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего главврача КДЦ №1 Евгения Попова и трех его подчиненных. Но у следователей попросту закончились веские аргументы для того, чтобы держать медиков под стражей. Что известно на сто процентов – судмедэкспертиза установила, что погибшие пациенты пили барий, в котором были растворимые соли. Эта ядовитая химия и убила людей. Но вот незадача – барий, изъятый из клиники, чист и не опасен.

Ядовитые соли нашли только в том барии, которым тошнило отравившихся пациентов. Фото: предоставлено "КП"

- Проверили только несколько пачек сернокислого бария, закупленные еще летом 2022 года. Речь о нераспечатанной партии химиката. В них не обнаружили растворимые соли, хотя этот барий все еще считается техническим и его нельзя применять в медицинских целях. Но он соответствует ГОСТу и действительно не ядовит, – пояснил источник «КП-Петербург». – Сейчас проверяют открытые упаковки от использованного бария, которые изъяли в январе. Может, опасные соли были только в какой-то одной пачке.

Как добавляет источник, если смертельные соли не найдут и в использованных упаковках бария, то будут перепроверки. И следствие может затянуться еще не на один месяц. Теперь в воздухе витает вопрос – дело не в барии, а что-то не так было при самой процедуре? Однако опытные ученые-химики ранее уже говорили «КП-Петербург», что это маловероятно.

- Это не чудо, что остальные 200 пациентов живы, – считает профессор РАН Александр Мажуга. – Сульфат бария нерастворимый по определению, вот им и не травились ранее. Его просто мешают с водой и дают пациенту. В итоге сгустки бария не всасываются в организм и вскоре выводятся из организма. Вероятно, ту или иную партию бария могли плохо отмыть от солей, вдруг была нарушена технологическая процедура. Хоть в медцентр и попали остатки со склада, но сроком годности отравление точно не связано.

Та самая закупка технического бария. Многие врачи, поставившие подпись в документ, сейчас под следствием. Фото: предоставлено "КП"

ВОПРОСЫ К КОМЗДРАВУ

Поставщик сернокислого бария «Нева Реактив» изначально выставлял себя невиновным. По словам директора, они не знали, что продают технический химикат для того, чтобы его пили люди при рентгене ЖКТ. А завод имени Карпова в Татарстане, где и производили этот барий, уже пару лет его не выпускает из-за аварийного состояния цеха.

- Следствие придерживается мнения, что у завода покупали технический барий. Поставщик не выставлял его медицинским, а продавал как технический. Вопросов к ним нет, – уверяет источник.

Медиков выпустили из СИЗО под домашний арест. Им нельзя ни с кем общаться и пользоваться телефоном и интернетом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«КАРЬЕРА ВРАЧЕЙ ЗАКОНЧЕНА»

Следователи уверены, что арестованные врачи понесут наказание, несмотря на сложную доказуемость их вины.

- Суд в любой момент может вернуть медиков в СИЗО, если будут новые доказательства. Оправдать их, как мы считаем, не должны, – уверяет источник. – Они отвечали за эту закупку и дали на нее добро. Вопрос, кто в какой степени виноват.

Что касается пятой обвиняемой по делу, старшей медсестры Марины Ефремовой, то следствие перестало надеться на то, что ее можно будет судить после попытки суицида и выхода из комы.

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