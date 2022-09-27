Суд выпустил из СИЗО четверых медиков из медцентра Петербурга, обвиняемых по делу о смертельных отравлениях пациентов барием

Обвиняемых в смерти восьми пациентов от бария медиков отпустили из СИЗО под домашний арест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неожиданный поворот произошел в деле четырех врачей консультативно-диагностического центра в Петербурге (КДЦ №1), обвиняемых в смерти восьми пациентов. Напомним, посетители клиники отравились от сульфата бария во время рентгена ЖКТ. Около девяти месяцев экс-главврач КДЦ №1 Евгений Попов и трое его подчиненных сидели в СИЗО. Однако 26 сентября суд внезапно отпустил всех на свободу – под домашний арест, о чем медики просили изначально.

НЕОБЪЯСНИМАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Новость об изменении меры пресечения «КП-Петербург» сообщила одна из потерпевших по громкому делу Александра Царева. Ее муж Алексей, отец четверых детей, умер после проверки желудка в январе 2022 года.

- Я разговаривала со следователем, он сказал, что врачей отпустили, - вздыхает женщина. - Расследование идет с трудом, пока не получается доказать вину медиков. Как я поняла, адвокаты врачей попросили избрать домашний арест и отпустить из СИЗО. Так в итоге и вышло. Сейчас они дома со своими семьями живут и радуются. Я не понимаю, как это возможно. Ведь медики купили этот барий и приняли его. Как можно их отпустить?

Четверо врачей КДЦ №1 почти девять месяцев просидели в СИЗО. Все это время они заверяли, что сами не знают причины смерти пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменение меры пресечения застали врасплох и Викторию Андреев, чья мама одной из первых погибла от сульфата бария, принятого в КДЦ №1.

- С момента смерти наших близких прошло уже девять месяцев. Я перестала понимать, что происходит в процессе следствия, – признается Виктория. – Отпускают врачей, которые даже частично признали вину (речь о завотделением лучевой диагностике Елене Медведевой – прим.Ред.). Комздраву так и не предъявили никаких претензий. Хочется спросить, откуда и с чем связана такая лояльность суда к обвиняемой стороне? Не идет ли все к тому, что врачей оправдают. Ведь они же и закупали смертельный химикат и «кормили» этим пациентов.

НЕТ ВЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В объединенной пресс-службе судов Петербурга редакции уточнили, что следствие добивалось продления заключения под стражей. В СК посчитали, что медики все еще могут оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. Но впервые в деле суд принял другую сторону.

- Суд посчитал, что фигуранты уже длительное время сидят в СИЗО и учел, что их обвиняют в тяжком преступлении. Однако сейчас этих обстоятельств больше не достаточно для дальнейшего содержания врачей под стражей. Следователь не предоставил никаких иных оснований для продления меры пресечения в виде нахождения в СИЗО, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе судов.

Добавим, что под домашним арестом врачи будут минимум по 26 декабря 2022 года. Но если следствие представить суду весомые доказательства, то они могут вновь вернуться в СИЗО и встретить там Новый год.

КОНКРЕТНО

По версии следствия, медики заказали в КДЦ №1 сульфат бария, негодный для использования в медицинских целях. Адвокаты врачей это не оспаривают, но заявляют, что химикат не ядовитый. С лета 2021 года по конец января 2022-го суспензию выпили более 200 пациентов клиники, они проходят свидетелями по делу. Отравившихся не менее 16, умерших – восемь.

Опасный барий закупили в петербургском предприятии «Нева Реактив». Директор компании клялся, что они не знали, для каких целей врачи приобретают химикат. «Нева Реактив» распродавала остатки бария с завода имени Карпова из Татарстана, но местное производство закрыли пару лет назад из-за аварийного состояния здания.

Обвиняемыми по делу считают только медиков КДЦ №1: главврача Евгения Попова, его заместителей Наталью Суровенко и Александру Феофанову, а также завотделением лучевой диагностики Елену Медведеву. Пятая обвиняемая – старшая медсестра Марина Ефремова находится на реабилитации после попытки самоубийства.

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